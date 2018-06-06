Новый Генплан Рязани несколько раз обсудят на публичных слушаниях. Об этом в прямом эфире RZN.info рассказал и.о. главного архитектора Рязанской области Дмитрий Васильченко.
По его словам, новый Генплан и правила застройки Рязани уже начали разрабатываться.
«Оба документа обсудят не один раз, а несколько. Обещаю, что все мнения в нем будут учтены», — заявил Васильченко.
Обсужения начнутся в 2019 году, также власти намерены задействовать в опросе соцсети и интернет.
Собеседник отметил, что в новом генплане будут отражены не только функциональные зоны, но и размещение пожарных депо, больниц, станций скорой помощи и прочих объектов.
Напомним, новый генплан должны