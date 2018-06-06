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18:22, 6 июня 2018 1 160
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Новый Генплан Рязани несколько раз обсудят на публичных слушаниях

Новый Генплан Рязани несколько раз обсудят на публичных слушаниях

Новый Генплан Рязани несколько раз обсудят на публичных слушаниях. Об этом в прямом эфире RZN.info рассказал и.о. главного архитектора Рязанской области Дмитрий Васильченко.

По его словам, новый Генплан и правила застройки Рязани уже начали разрабатываться.

«Оба документа обсудят не один раз, а несколько. Обещаю, что все мнения в нем будут учтены», — заявил Васильченко.

Обсужения начнутся в 2019 году, также власти намерены задействовать в опросе соцсети и интернет.

Собеседник отметил, что в новом генплане будут отражены не только функциональные зоны, но и размещение пожарных депо, больниц, станций скорой помощи и прочих объектов.

Напомним, новый генплан должны утвердить до 2020 года, на его создание потратят около 40 миллионов.


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