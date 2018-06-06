На пожаре в Турлатове пострадал 83-летний хозяин дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.
Мужчину госпитализировали в больницу с ожогами.
Напомним, деревянный дачный
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На пожаре в Турлатове пострадал 83-летний хозяин дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.
Мужчину госпитализировали в больницу с ожогами.
Напомним, деревянный дачный
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