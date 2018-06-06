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9:36, 6 июня 2018 841
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На пожаре в Турлатове пострадал 83-летний хозяин дома

На пожаре в Турлатове пострадал 83-летний хозяин дома

На пожаре в Турлатове пострадал 83-летний хозяин дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Мужчину госпитализировали в больницу с ожогами.

Напомним, деревянный дачный дом сгорел во вторник, 5 июня.


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