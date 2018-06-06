Мошенница обманула рязанскую пенсионерку на 600 тысяч рублей

В Рязани задержали мошенницу, которая похитила у 80-летней пенсионерки 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Пожилая женщина обратилась в полицию и сообщила, что у нее «обманом похитили платежное поручение на предъявителя».

Выяснилось, что незнакомка обратилась к пенсионерке на улице, чтобы узнать, как проехать к ближайшему банку. Затем мошенница пожаловалась на трудное положение многодетной матери, которая недавно приехала из другого региона, что привлекло внимание пожилой женщины. Злоумышленница узнала у нее о сбережениях и уговорила продать ее платежное поручение на крупную сумму.

Пенсионерка отдала банковский документ мошеннице и получила за него фальшивые деньги.

Оперативники составили портрет злоумышленницы и установили маршрут, по которому она передвигалась. В одном из мест она женщина попала на камеры видеонаблюдения.

По фрагменту и описанию внешности полицейские предположили несколько вариантов ранее судимых за аналогичные преступления людей. Позже установили, что мошенницей оказалась 29-летняя уроженка соседнего региона, которая в последнее время проживала в Московской области.

Полицейские нашли злоумышленницу, когда она была проездом в Рязани и задержали ее.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Ей грозит до шести лет. Подозреваемую взяли под стражу.