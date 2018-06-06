Минтранс предложил внести изменения в ПДД для велосипедистов

Министерство транспорта предложило внести изменения в правила дорожного движения для велосипедистов. Проект поставновления разместили на федеральном
В частности, предложено ввести термин «велосипедные зоны», где велосипедисты смогут двигаться по всей ширине улицы и получат преимущество перед автомобилями.
Отмечается, что в таких зонах максимальная скорость движения будет не более 20 километров в час, а пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте.
Кроме того, ведомство предлагает запретить остановку транспортных средств на велодорожках, а также на расстоянии ближе пяти метров их пересечения с проезжей частью.
Также велосипедистам могут разрешить поворачивать налево на многополосных дорогах, если поворот налево разрешен из правой полосы.
Среди других предложений Министерства — сделать общие светофоры для пешеходов и велосипедистов.