Меркель назвала невозможным возвращение России в G8‍

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что присоединение России к «большой семерке» невозможно. Об этом пишут «
Меркель подчеркнула, что формат «большой восьмерки» ориентирован на уважение международного права.
«Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным», — заявила канцлер.
При этом Меркель отметила важность диалога с Россией.
«Диалог всегда важен», — сказала она. «Мы должны обсуждать друг с другом разногласия, и даже в большей степени вести диалог, когда они есть», — добавила Меркель.
Канцлер подчеркнула, что с Россией поддерживаются «постоянные контакты».
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