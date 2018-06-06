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21:24, 6 июня 2018 342
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Меркель назвала невозможным возвращение России в G8‍

Меркель назвала невозможным возвращение России в G8‍

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что присоединение России к «большой семерке» невозможно. Об этом пишут «Ведомости».

Меркель подчеркнула, что формат «большой восьмерки» ориентирован на уважение международного права.

«Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным», — заявила канцлер.

При этом Меркель отметила важность диалога с Россией.

«Диалог всегда важен», — сказала она. «Мы должны обсуждать друг с другом разногласия, и даже в большей степени вести диалог, когда они есть», — добавила Меркель.

Канцлер подчеркнула, что с Россией поддерживаются «постоянные контакты».

Фото Wikipedia


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