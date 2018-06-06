Где проскочить? Утренний обзор рязанских пробок: 6 июня

Утром в среду, 6 июня, на рязанских дорогах образовалось несколько «традиционных пробок». Наиболее длинный затор — на Московском шоссе.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», он растянулся от ТЦ «Metro» до площади Победы, далее — по Первомайскому проспекту до перекрестка с улицей Дзержинского. Скорость потока на некоторых участках дороги не превышает семь километров в час.
Также стоят улица Каширина и Приокский путепровод. Там пробки растянулись на километр, машины движутся со скоростью не более семи километров в час.
Затруднено движение и по улице Есенина от улицы Затинной до площади Театральной. Машины движутся со скоростью не более семи километров в час.
На улице Дзержинского затор начинается от перекрестка с улицей Гагарина, движение затруднено до Первомайского проспекта.
Рязанским водителям придется постоять и на выезде из Песочни: пробка на Зубковой начинается от ДС «Олимпийский» и продолжается до пересечения проезда Яблочкова с улицей Циолковского. Скорость потока не превышает семь километров в час.