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9:12, 6 июня 2018 1 435
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Где проскочить? Утренний обзор рязанских пробок: 6 июня

Где проскочить? Утренний обзор рязанских пробок: 6 июня

Утром в среду, 6 июня, на рязанских дорогах образовалось несколько «традиционных пробок». Наиболее длинный затор — на Московском шоссе.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», он растянулся от ТЦ «Metro» до площади Победы, далее — по Первомайскому проспекту до перекрестка с улицей Дзержинского. Скорость потока на некоторых участках дороги не превышает семь километров в час.

Также стоят улица Каширина и Приокский путепровод. Там пробки растянулись на километр, машины движутся со скоростью не более семи километров в час.

Затруднено движение и по улице Есенина от улицы Затинной до площади Театральной. Машины движутся со скоростью не более семи километров в час.

На улице Дзержинского затор начинается от перекрестка с улицей Гагарина, движение затруднено до Первомайского проспекта.

Рязанским водителям придется постоять и на выезде из Песочни: пробка на Зубковой начинается от ДС «Олимпийский» и продолжается до пересечения проезда Яблочкова с улицей Циолковского. Скорость потока не превышает семь километров в час.


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