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11:44, 6 июня 2018 429

До конца июня рязанцы смогут купить квартиру в ГК «ЕДИНСТВО» по «Выигрышной скидке»

До конца июня рязанцы смогут купить квартиру в ГК «ЕДИНСТВО» по «Выигрышной скидке»

В рамках акции «Выигрышные скидки» от группы компаний «ЕДИНСТВО» рязанцы смогут купить квартиру по сниженной цене. По словам представителей компании, выгода может составить до 650 тысяч рублей.

Акция действует до 30 июня. За это время можно успеть приобрести квартиру, например, в жилом комплексе «Фамилия», где на трехкомнатные квартиры площадью 89,44 кв м (третий и четвертый подъезд) действует скидка в размере 100 тысяч рублей.

В акции участвуют пятнадцать жилых комплексов: «Ломоносов», «Шевченко», «Чапаев», «Скобелев», «Триколор», «Грибоедов», «Видный», «Королёв», «Рокоссовский», «Современник», «Фамилия», «Жуков», «Голицын», «Невский», «Пожарский».

Подробную информацию об акции можно узнать в офисах продаж или по телефону (4912) 900-700. Подробные условия и проектные декларации на сайте.

*Сроки проведения акции с 1.04.2018 по 30.06.2018. Подробности акции и проектные декларации опубликованы на сайте, количество квартир ограничено. Не является публичной офертой.


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