Для рязанского Торгового городка нашли инвестора. Об этом в прямом эфире RZN.info рассказал и.о. главного архитектора Рязанской области Дмитрий Васильченко.
Он отметил, что здания и входную группу отреставрируют и отремонтируют, после чего там разместят прилавки с местными производителями и сувенирами.
По словам Васильченко, процесс передачи объектов инвестору осложняется тем, что у каждого здания Торгового городка свой собственник.
Напомним, проект реконструкции Торгового городка
В настоящее время аварийные здания пустуют, а на территории вокруг