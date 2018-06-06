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15:26, 6 июня 2018 1 297
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Для рязанского Торгового городка нашли инвестора

Для рязанского Торгового городка нашли инвестора

Для рязанского Торгового городка нашли инвестора. Об этом в прямом эфире RZN.info рассказал и.о. главного архитектора Рязанской области Дмитрий Васильченко.

Он отметил, что здания и входную группу отреставрируют и отремонтируют, после чего там разместят прилавки с местными производителями и сувенирами.

По словам Васильченко, процесс передачи объектов инвестору осложняется тем, что у каждого здания Торгового городка свой собственник.

Напомним, проект реконструкции Торгового городка разработали еще в 2014 году.

В настоящее время аварийные здания пустуют, а на территории вокруг располагается ярмарка.


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