Четыре водоема Рязанской области оказались непригодными для купания. Исследования, проведенные
Речь идет о пруде Добрынинский в Сапожке, озере Шатера в Спасском районе, реке Мокша в Кадоме и реке Цна в Сасове. Специалисты устанавливают причины несоответствия нормам, воду проверят повторно.
Всего по состоянию на 5 июня в области исследовали 51 пробу воды на санитарно-химические, радиологические, микробиологические, вирусологические, паразитологические показатели. Водоемы и пляжи Рязанского, Рыбновского, Александро-Невского районов и Ряжска соответствуют гигиеническим нормативам.
В Рязани проверку успешно прошли Борковской карьер №1, №2 и №3, а также река Солотча у санатория «Старица» и Ореховое озеро.
Жителям области напомнили, что купание в водоемах, вода которых не соответствует гигиеническим нормативам, небезопасно. «Не следует использовать воду рек и озер для мытья посуды, фруктов, ягод, овощей.
На пляжах запрещено купать животных, мыть автотранспорт, курить», — говорится в сообщении.