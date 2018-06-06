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9:45, 6 июня 2018 1 386
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Четыре водоема Рязанской области оказались непригодными для купания

Четыре водоема Рязанской области оказались непригодными для купания

Четыре водоема Рязанской области оказались непригодными для купания. Исследования, проведенные управлением Роспотребнадзора региона, показали, что вода в этих местах не соответствует гигиеническим нормативам.

Речь идет о пруде Добрынинский в Сапожке, озере Шатера в Спасском районе, реке Мокша в Кадоме и реке Цна в Сасове. Специалисты устанавливают причины несоответствия нормам, воду проверят повторно.

Всего по состоянию на 5 июня в области исследовали 51 пробу воды на санитарно-химические, радиологические, микробиологические, вирусологические, паразитологические показатели. Водоемы и пляжи Рязанского, Рыбновского, Александро-Невского районов и Ряжска соответствуют гигиеническим нормативам.

В Рязани проверку успешно прошли Борковской карьер №1, №2 и №3, а также река Солотча у санатория «Старица» и Ореховое озеро.

Жителям области напомнили, что купание в водоемах, вода которых не соответствует гигиеническим нормативам, небезопасно. «Не следует использовать воду рек и озер для мытья посуды, фруктов, ягод, овощей.

На пляжах запрещено купать животных, мыть автотранспорт, курить», — говорится в сообщении.


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