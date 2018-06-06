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13:44, 6 июня 2018 206
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Бывший заключенный сразу после освобождения ограбил дом в Рязанской области

Бывший заключенный сразу после освобождения ограбил дом в Рязанской области

Бывший заключенный сразу после освобождения ограбил дом в Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию сообщили, что в одном из домов в селе Воршево Путятинского района разбито окно, а местные жители были обеспокоены появлением в поселке незнакомца.

Полицейские осмотрели дом и установили, что в нем побывал злоумышленник, который похитил бинокль, металлический термос и одежду.

Позже выяснилось, что один их жителей поселка организовал у себя дома застолье. «Еще вчера у него не было денег на такое угощение, а тут внезапно такой поворот», — отметили в сообщении.

Проверив эти сведения, сотрудники полиции задержали 46-летнего жителя соседнего региона. Выяснилось, что он был судим за грабеж. После отбытия наказания мужчина возвращался домой через Рязанскую область и «заглянул» в Путятинский район.

В похищенном термосе оказался спирт. Злоумышленник «быстро нашел себе в селе собутыльника, у которого за распитием спиртного и спрятался от глаз бдительных граждан и полицейских».

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемого арестовали.


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