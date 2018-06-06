Бывший заключенный сразу после освобождения ограбил дом в Рязанской области. Об этом сообщил
В полицию сообщили, что в одном из домов в селе Воршево Путятинского района разбито окно, а местные жители были обеспокоены появлением в поселке незнакомца.
Полицейские осмотрели дом и установили, что в нем побывал злоумышленник, который похитил бинокль, металлический термос и одежду.
Позже выяснилось, что один их жителей поселка организовал у себя дома застолье. «Еще вчера у него не было денег на такое угощение, а тут внезапно такой поворот», — отметили в сообщении.
Проверив эти сведения, сотрудники полиции задержали 46-летнего жителя соседнего региона. Выяснилось, что он был судим за грабеж. После отбытия наказания мужчина возвращался домой через Рязанскую область и «заглянул» в Путятинский район.
В похищенном термосе оказался спирт. Злоумышленник «быстро нашел себе в селе собутыльника, у которого за распитием спиртного и спрятался от глаз бдительных граждан и полицейских».
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемого арестовали.