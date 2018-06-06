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16:17, 6 июня 2018 1 074

Бригады «Рязаньэнерго» соревновались в профмастерстве

Бригады «Рязаньэнерго» соревновались в профмастерстве

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» прошли соревнования профессионального мастерства среди бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ. Команды четырех производственных отделений показали свои навыки работы на базе учебно-тренировочного полигона Касимовского района электрических сетей.

Соревнования состояли из шести этапов. На первом участники демонстрировали знания действующих норм в области технической эксплуатации электроустановок, охраны труда и пожарной безопасности с помощью специального программного комплекса. В рамках второго — освобождали «пострадавшего» от действия электрического тока и сдавали экзамен по оказанию медицинской помощи.

На третьем этапе энергетики меняли «дефектный» изолятор на опоре 110 кВ, на четвертом — монтировали провод, а на пятом — измеряли сопротивление заземления опоры ВЛ 110 кВ. На последнем этапе участники соревнований ликвидировали очаг возгорания в охранной зоне воздушной линии.

Результаты оценивала судейская коллегия в составе работников «Рязаньэнерго», которая учитывала соблюдение необходимых инструкций и правил электробезопасности и время, затраченное на выполнение заданий.

Победу в соревнованиях одержала бригада производственного отделения (ПО) «Приокские электрические сети», набрав наибольшее количество баллов по итогам прохождения всех этапов. Серебряными призерами стали работники Скопинских электрических сетей. Третье и четвертое место завоевали бригады Рязанских и Сасовских электрических сетей.

В номинации «Лучший по профессии» победили электромонтер Владимир Новичков и допускающий Андрей Крючков из ПО «Рязанские электрические сети», производитель работ из Приокских электросетей Сергей Гуськов и мастер Скопинских электрических сетей Виктор Галкин.

Соревнования для производственного персонала проводятся в филиале «Рязаньэнерго» ежегодно.


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