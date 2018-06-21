Представителям малого бизнеса рассказали, как выбрать онлайн-кассу

О плюсах и минусах разных онлайн-касс читайте в нашем разделе «Публикации».

С 1 июля малый бизнес в сфере торговли и общепита — около 1 млн предприятий по всей стране — перейдет на онлайн-кассы. Только по кассам, зарегистрированным до 1 июля, можно будет получить налоговый вычет. Однако многие предприниматели покупают устройства в последний момент.

В реестре ФНС зарегистрировано более ста моделей кассовой техники от разных производителей. Давайте разберемся, какую из них лучше выбрать.

О плюсах и минусах разных онлайн-касс читайте в нашем разделе «Публикации».