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Представителям малого бизнеса рассказали, как выбрать онлайн-кассу
О плюсах и минусах разных онлайн-касс читайте в нашем разделе «Публикации».

С 1 июля малый бизнес в сфере торговли и общепита — около 1 млн предприятий по всей стране — перейдет на онлайн-кассы. Только по кассам, зарегистрированным до 1 июля, можно будет получить налоговый вычет. Однако многие предприниматели покупают устройства в последний момент.

В реестре ФНС зарегистрировано более ста моделей кассовой техники от разных производителей. Давайте разберемся, какую из них лучше выбрать.

О плюсах и минусах разных онлайн-касс читайте в нашем разделе «Публикации».