Скопинцам дали реальные сроки за кражу сосисок и ватных палочек

Скопинцам дали реальные сроки за кражу сосисок, ватных палочек, двух пачек сигарет и мобильного,
20 ноября 2017 года хозяев дома на «скорой» увезли в больницу. Злоумышленник взломал дверь, пока его знакомая «наблюдала за окружающей обстановкой». Пара зашла в дом, собрала продукты и телефон. Общая сумма украденного не превысила 500 рублей.
Пару признали виновной по пункту «а» части 3 статьи 158 УК. С учетом наказания по предыдущему приговору мужчину на два года отправили в колонию строгого режима. Женщине дали восемь месяцев колонии общего режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.