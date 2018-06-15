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10:21, 15 июня 2018 326
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Скопинцам дали реальные сроки за кражу сосисок и ватных палочек

Скопинцам дали реальные сроки за кражу сосисок и ватных палочек

Фото: Pixabay.com

Скопинцам дали реальные сроки за кражу сосисок, ватных палочек, двух пачек сигарет и мобильного, сообщили в пресс-службе суда.

20 ноября 2017 года хозяев дома на «скорой» увезли в больницу. Злоумышленник взломал дверь, пока его знакомая «наблюдала за окружающей обстановкой». Пара зашла в дом, собрала продукты и телефон. Общая сумма украденного не превысила 500 рублей.

Пару признали виновной по пункту «а» части 3 статьи 158 УК. С учетом наказания по предыдущему приговору мужчину на два года отправили в колонию строгого режима. Женщине дали восемь месяцев колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.


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