Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:36, 9 мая 2018 1 714
 0    0

В Рязани организовали прямую трансляцию парада Победы

В Рязани организовали прямую трансляцию парада Победы

Телеканал «Город» начал прямую трансляцию парада в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Парад пройдет по площади Ленина.


© RZN.info

предыдущая новость
В четверг в Солотче отключат свет
cледующая новость
В Москве начался Парад Победы
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:18, 9 мая 2018
В Рязани начали праздновать День Победы. Фоторепортаж
11:24, 9 мая 2018
«Святой для всех россиян день». Карабасов поздравил рязанцев с 9 мая
10:36, 9 мая 2018
В Рязани организовали прямую трансляцию парада Победы
10:03, 9 мая 2018
В Москве начался Парад Победы
9:02, 9 мая 2018
Фролов поздравил рязанцев с Днем Победы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
«Не бывает атеистов в окопах под огнем». Рязанский священнослужитель рассказал о подвиге молодого солдата

«Не бывает атеистов в окопах под огнем». Рязанский священнослужитель рассказал о подвиге молодого солдата

В годы больших и локальных войн у людей проявляются удивительные качества, благодаря которым их имена надолго остаются в памяти потомков.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 63 027
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
14:32, 7 мая 2018 32 744
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
20:07, 2 мая 2018 26 599
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
20:44, 2 мая 2018 26 160
Появилось видео с места нападения на рязанского таксиста
19:42, 2 мая 2018 23 396
Рязанка украла из супермаркета «Атак» самокат. Видео
Все новости
Форум