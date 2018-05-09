В Рязани организовали прямую трансляцию парада Победы

Телеканал «Город» начал прямую трансляцию парада в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Парад пройдет по площади Ленина.
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Телеканал «Город» начал прямую трансляцию парада в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Парад пройдет по площади Ленина.
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В годы больших и локальных войн у людей проявляются удивительные качества, благодаря которым их имена надолго остаются в памяти потомков.