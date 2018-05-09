«Святой для всех россиян день». Карабасов поздравил рязанцев с 9 мая

Сергей Карабасов поздравил рязанцев с Днем Победы. Его обращение
И. о. главы администрации города назвал 9 мая «святым днем для всех россиян», «праздником торжества жизни».
«Мы скорбно склоняем головы перед нашими земляками, не вернувшимися с фронта, и теми, кто, увы, не дожил до сегодняшнего дня. Многих уже нет с нами, но я уверен, что вечная память о Великой Отечественной войне, о ее героях — военачальниках, командирах, солдатах, медсестрах, тружениках тыла — будет жить вечно», — отметил он.
Карабасов поблагодарил ветеранов за «огромный подвиг во имя мира» и пожелал им здоровья и долголетия.
«Мы — наследники Великой Победы, нам выпала огромная честь и большая ответственность за будущее нашей страны, которую вы сохранили для нас! Наш долг свято хранить память о Великой Победе, передавать ее из поколения в поколение», — подчеркнул он.