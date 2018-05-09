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18:17, 9 мая 2018 222
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Праздник должен быть доступен для всех — Любимов

Праздник должен быть доступен для всех — Любимов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 9 мая, в День Победы губернатор Николай Любимов поздравил рязанских журналистов с праздником и отметил, что во всех уголках Рязанской области должны быть площадки для проведения торжеств.

«Праздник должен быть доступен для всех», — подчеркнул глава региона. «Не каждый может прийти на площадь Ленина и на площадь Победы. Потому в каждом микрорайоне должны быть свои небольшие площадки, чтобы люди могли целый день праздновать День Победы, чтобы они могли выразить свои эмоции в этот день».

Напомним, наряду с горожанами Любимов вместе со своей семьей поучаствовал в патриотической акции «Бессмертный полк».

Любимов отметил, что в момент шествия ощутил гордость за свою страну и предков: «Сегодня тепло не только на улице, но и эмоционально. Мы почувствовали позитивный настрой всех людей, что шли в Бессмертном полку, а также тех, кто стоял на улицах и встречал его».


© RZN.info

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