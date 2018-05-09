В среду, 9 мая, в День Победы губернатор Николай Любимов поздравил рязанских журналистов с праздником и отметил, что во всех уголках Рязанской области должны быть площадки для проведения торжеств.
«Праздник должен быть доступен для всех», — подчеркнул глава региона. «Не каждый может прийти на площадь Ленина и на площадь Победы. Потому в каждом микрорайоне должны быть свои небольшие площадки, чтобы люди могли целый день праздновать День Победы, чтобы они могли выразить свои эмоции в этот день».
Напомним, наряду с горожанами Любимов вместе со своей семьей поучаствовал в патриотической акции «
Любимов отметил, что в момент шествия ощутил гордость за свою страну и предков: «Сегодня тепло не только на улице, но и эмоционально. Мы почувствовали позитивный настрой всех людей, что шли в Бессмертном полку, а также тех, кто стоял на улицах и встречал его».