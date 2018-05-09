Губернатор Николай Любимов рассказал о впечатлениях от инаугурации президента в беседе с журналистами, в среду, 9 мая.
Глава региона отметил, что торжественная церемония была многолюдна: ее посетили представители различных профессий и должностей. В их числе были члены российского правительства, губернаторы, депутаты, члены Совета Федерации. По словам Любимова, впервые на инаугурации присутствовали волонтеры.
Губернатора отметил, что на церемонии испытал гордость за страну и выразил уверенность, что «регион сделает большой рывок вперед».
Напомним, Владимир Путин