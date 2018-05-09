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18:59, 9 мая 2018 560
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Николай Любимов рассказал о впечатлениях от инаугурации президента

Николай Любимов рассказал о впечатлениях от инаугурации президента

Губернатор Николай Любимов рассказал о впечатлениях от инаугурации президента в беседе с журналистами, в среду, 9 мая.

Глава региона отметил, что торжественная церемония была многолюдна: ее посетили представители различных профессий и должностей. В их числе были члены российского правительства, губернаторы, депутаты, члены Совета Федерации. По словам Любимова, впервые на инаугурации присутствовали волонтеры.

Губернатора отметил, что на церемонии испытал гордость за страну и выразил уверенность, что «регион сделает большой рывок вперед».

Напомним, Владимир Путин вступил в должность президента в понедельник, 7 мая.


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