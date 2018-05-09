Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем Победы. Глава Рязани, председатель гордумы пожелал жителям области здоровья, благополучия и мирного неба.
«В эти весенние дни мы вспоминаем победный май 1945 года, подвиг наших дедов и прадедов, которые, не жалея собственной жизни, отстояли свободу и независимость Родины, — обратился Фролов к рязанцам. — Мы склоняем головы перед нашими ветеранами, которые и сегодня передают свой бесценный опыт молодому поколению, участвуя в патриотическом воспитании детей».
Он отметил, что с каждым годом растут ряды «Бессмертного полка», «все больше людей выходят отдать дань памяти своим родным, которые одержали Великую Победу».