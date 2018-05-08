В рязанском консультативно-диагностическом центре начали проводить диагностику укусов клещей. Об этом сообщил
Исследование вирусного клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека проводится методом полимерной цепной реакции.
«Это диагностика инфекций, передающихся иксодовыми клещами по анализу крови или клеща, при которой определяет наличие в организме человека РНК, ДНК возбудителя вируса, — поясняет главный врач центра Владимир Бирюков.
При анализе берут кровь из вены. Отмечается, что эта методика позволит определить заражение на ранней стадии.
Рязанский консультативно-диагностический центр находится по адресу: улица Лермонтова, дом №5/1.
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