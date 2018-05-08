В Рязани прошла ночная репетиция парада. Фоторепортаж

В понедельник, 7 мая, в Рязани прошла ночная репетиция парада. Для этого с 21:00 перекрыли движение по Первомайскому проспекту.
На площади Ленина тренировались танцоры и участники праздничного концерта, а около монумента Победы — участники парада. Обе репетиции проходили одновременно.
На площади Победы военные, полицейские, сотрудники ФСИН, курсанты вузов, кадеты и юнармейцы отработали возложение цветов к монументу, воинское приветствие и прохождение торжественным маршем.
После двух репетиций колонны отправились на площадь Ленина, где тренировка завершилась показательными выступлениями.
За репетицией наблюдали представители власти и руководители ведомств, а также сотни рязанцев.