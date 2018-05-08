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11:06, 8 мая 2018 3 414
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В Рязани прошла ночная репетиция парада. Фоторепортаж

В Рязани прошла ночная репетиция парада. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В понедельник, 7 мая, в Рязани прошла ночная репетиция парада. Для этого с 21:00 перекрыли движение по Первомайскому проспекту.

На площади Ленина тренировались танцоры и участники праздничного концерта, а около монумента Победы — участники парада. Обе репетиции проходили одновременно.

На площади Победы военные, полицейские, сотрудники ФСИН, курсанты вузов, кадеты и юнармейцы отработали возложение цветов к монументу, воинское приветствие и прохождение торжественным маршем.

После двух репетиций колонны отправились на площадь Ленина, где тренировка завершилась показательными выступлениями.

За репетицией наблюдали представители власти и руководители ведомств, а также сотни рязанцев.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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