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14:28, 8 мая 2018 726
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В Рязань приехали делегации из городов-героев

В Рязань приехали делегации из городов-героев

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 8 мая, в Рязань приехали делегации из шести городов-героев: Москвы, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тулы и Бреста. Об этом сообщил сайт мэрии.

Представителей городов-героев встречали ветераны Великой Отечественной войны, председатель Рязанской гордумы Владислав Фролов и и. о. главы администрации Сергей Карабасов.

«Мы никогда не забудем подвига нашего народа, отстоявшего в боях право людей на мирную жизнь, на созидание и развитие. Жители городов-героев проявили мужество, стойкость и самоотверженность защищая Родину. В эти дни в Рязани пройдет много памятных мероприятий, на каждом из которых вы будете почетными гостями», — отметил Сергей Карабасов.

По его словам, в День Победы одним из центральных событий будет Марафон флагов городов-героев.

«Уверен, что это мероприятие позволит нам показать, и что более важно, ощутить единство наших городов, единство всей страны. Ведь для нашего народа это особенный праздник — праздник торжества Жизни! И наш долг свято хранить память о Великой Победе, передавать ее из поколения в поколение», — добавил он.

После официального приема представители делегаций возложили цветы к мемориалу Победы и заложили Аллею городов-героев в Верхнем городском парке.


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