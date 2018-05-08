В Рязань приехали делегации из городов-героев

Во вторник, 8 мая, в Рязань приехали делегации из шести городов-героев: Москвы, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тулы и Бреста. Об этом
Представителей городов-героев встречали ветераны Великой Отечественной войны, председатель Рязанской гордумы Владислав Фролов и и. о. главы администрации Сергей Карабасов.
«Мы никогда не забудем подвига нашего народа, отстоявшего в боях право людей на мирную жизнь, на созидание и развитие. Жители городов-героев проявили мужество, стойкость и самоотверженность защищая Родину. В эти дни в Рязани пройдет много памятных мероприятий, на каждом из которых вы будете почетными гостями», — отметил Сергей Карабасов.
По его словам, в День Победы одним из центральных событий будет Марафон флагов городов-героев.
«Уверен, что это мероприятие позволит нам показать, и что более важно, ощутить единство наших городов, единство всей страны. Ведь для нашего народа это особенный праздник — праздник торжества Жизни! И наш долг свято хранить память о Великой Победе, передавать ее из поколения в поколение», — добавил он.
После официального приема представители делегаций возложили цветы к мемориалу Победы и заложили Аллею городов-героев в Верхнем городском парке.