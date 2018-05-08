В «Прайм-стоматологии» провели открытый урок здоровья для детей

В четверг, 3 мая, в «
«Мы приглашаем учащихся школ и детских садов вместе с родителями изучить основы гигиены полости рта. Наши детские стоматологи проводят лекцию для родителей по уходу за полостью рта ребенка и мастер-класс для детей «Как правильно чистить зубы», — рассказали в клинике.
Отмечается, что перед уроком аниматоры организуют экскурсии по аквариумам. «Это помогает ребенку привыкнуть к новой для него атмосфере и полюбить поход к стоматологу», — пояснили в «Прайм-стоматологии».
Посетить открытые уроки здоровья можно бесплатно по предварительной записи, такие мероприятия будут проводиться периодически. Следующий урок запланировали на 15 мая.