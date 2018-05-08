В Красноярске во Дворце спорта произошел пожар. Видео

Утром во вторник, 8 мая, в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина произошел пожар. Его уже потушили, передает «
Возгоранию присвоили третий ранг сложности. На место выезжали 83 спасателя и 30 единиц техники.
Никто не пострадал.
Движение через остров Отдыха между берегов Енисея, где находится Дворец спорта, полностью перекрыли.
Дворец спорта имени Ярыгина — объект Универсиады-2019. Его построили в 1981 году. После ремонта в здании появится ледовая арена, которую можно будет трансформировать в площадку для волейбола, баскетбола и мини-футбола.
Утро 08.05.18 горит дворец спорта им. Ярыгина. pic.twitter.com/0wKo0UNbh3— Виталий Катаев (@kataev76) 8 мая 2018 г.
ЧП в Красноярске: горит Дворец спорта имени Ивана Ярыгинаhttps://t.co/U28wW3mfPf pic.twitter.com/0FPBRz400n— НКК (@gazeta_NKK) 8 мая 2018 г.