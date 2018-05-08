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8:30, 8 мая 2018 401
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В Красноярске во Дворце спорта произошел пожар. Видео

В Красноярске во Дворце спорта произошел пожар. Видео

Утром во вторник, 8 мая, в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина произошел пожар. Его уже потушили, передает «РИА Новости».

Возгоранию присвоили третий ранг сложности. На место выезжали 83 спасателя и 30 единиц техники.

Никто не пострадал.

Движение через остров Отдыха между берегов Енисея, где находится Дворец спорта, полностью перекрыли.

Дворец спорта имени Ярыгина — объект Универсиады-2019. Его построили в 1981 году. После ремонта в здании появится ледовая арена, которую можно будет трансформировать в площадку для волейбола, баскетбола и мини-футбола.


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Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

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