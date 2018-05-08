В Кораблине вандалы испортили портреты героев Великой Отечественной

В Кораблине вандалы испортили портреты героев войны. Об этом сообщило издательство «
На Аллее Героев вдоль улицы Школьной неизвестные разбили портреты полных кавалеров ордена Славы Константина Сергеевича Иванова, Василия Семеновича Гришина и Героя Советского Союза Антонины Леонтьевны Зубковой.
Городская администрация срочно заказала новые портреты. Их установят во вторник, 8 мая, после обеда. Стоимость каждого портрета — более двух тысяч рублей (цветное фото на пластике размером 2×1,2 м).
В среду, 9 мая, по улице Школьной пройдет «Бессмертный полк».
Полиция