В центре Рязани столкнулись две иномарки. Видео опубликовали в группе «
ДТП произошло на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Типанова в субботу, 5 мая.
В результате аварии автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал.
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В центре Рязани столкнулись две иномарки. Видео опубликовали в группе «
ДТП произошло на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Типанова в субботу, 5 мая.
В результате аварии автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал.
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Машина оборудована тремя рядами сидений и является первым семиместным внедорожником марки Volkswagen.