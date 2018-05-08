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11:25, 8 мая 2018 477
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В центре Рязани столкнулись две иномарки. Видео

В центре Рязани столкнулись две иномарки. Видео

В центре Рязани столкнулись две иномарки. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани» «Вконтакте».

ДТП произошло на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Типанова в субботу, 5 мая.

В результате аварии автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал.


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5 дней назад
Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Машина оборудована тремя рядами сидений и является первым семиместным внедорожником марки Volkswagen.

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