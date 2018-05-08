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8:54, 8 мая 2018 398
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Рязанку оштрафовали за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Рязанку оштрафовали за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Фото: Pixabay.com

Рязанку оштрафовали за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом говорится в пресс-релизе регионального УФССП.

Женщина позвонила в полицию и заявила о «теракте», будучи пьяной. Злоумышленницу признали виновной по части 1 статьи 207 УК и приговорили к 15 тысячам рублей штрафа.

Горожанка не оплатила штраф в установленный срок. Приставы объяснили должнице, что за это ей грозит более жесткое наказание.

«Страх более сурового наказания повлиял на скорость уплаты штрафа. Уже через несколько дней рязанка явилась на прием к судебному приставу-исполнителю и предъявила платежные документы, подтверждающие факт погашения задолженности в полном объеме», — отметили в пресс-службе.


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