Рязанку оштрафовали за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом говорится в пресс-релизе регионального УФССП.
Женщина позвонила в полицию и заявила о «теракте», будучи пьяной. Злоумышленницу признали виновной по части 1 статьи 207 УК и приговорили к 15 тысячам рублей штрафа.
Горожанка не оплатила штраф в установленный срок. Приставы объяснили должнице, что за это ей грозит более жесткое наказание.
«Страх более сурового наказания повлиял на скорость уплаты штрафа. Уже через несколько дней рязанка явилась на прием к судебному приставу-исполнителю и предъявила платежные документы, подтверждающие факт погашения задолженности в полном объеме», — отметили в пресс-службе.