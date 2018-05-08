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9:28, 8 мая 2018 125
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Рязанцы убрали мусор с берегов Уржинского озера

Рязанцы убрали мусор с берегов Уржинского озера

Рязанцы очистили берега Уржинского озера. О субботнике сообщил сайт Рязанского района.

На прошлой неделе добровольцы убрались у озера Ласковское. Они также планируют собрать мусор с берегов Сегденского озера и в дубовой роще около села Коростово.

Фото сайта Рязанского района


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