Рязанцам покажут городской Парад Победы по ТВ и в интернете

В среду, 9 мая, жители десяти городов, в том числе и Рязани, смогут посмотреть онлайн-трансляцию городского парада Победы. Интернет-вещание с парадов в Красноярске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле, Тюмени, Чебоксарах и Ярославле организует телеком-оператор «Дом.ru».
В Рязани трансляция продлится с 10:00 до 12:00. Наблюдать за праздничным шествием можно будет на телеканале «Дом.ru Гид», который доступен всем пользователям цифрового и аналогового ТВ на 40-й и 22-й кнопках соответственно. Также трансляцию будут вести на
«Мы уже четыре года организуем онлайн-трансляции Парадов Победы из разных городов, давая возможность всем желающим приобщиться к важному событию», — отметили в пресс-службе оператора.
Также 9 мая в эфире канала «Дом.ru Гид» начнется традиционный проект «Истории Победы». Он расскажет истории из жизни участников войны и тружеников тыла. Очерки будут выходить ежедневно до 13 мая.