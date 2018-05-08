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11:07, 8 мая 2018 544

Рязанцам покажут городской Парад Победы по ТВ и в интернете

Рязанцам покажут городской Парад Победы по ТВ и в интернете

В среду, 9 мая, жители десяти городов, в том числе и Рязани, смогут посмотреть онлайн-трансляцию городского парада Победы. Интернет-вещание с парадов в Красноярске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле, Тюмени, Чебоксарах и Ярославле организует телеком-оператор «Дом.ru».

В Рязани трансляция продлится с 10:00 до 12:00. Наблюдать за праздничным шествием можно будет на телеканале «Дом.ru Гид», который доступен всем пользователям цифрового и аналогового ТВ на 40-й и 22-й кнопках соответственно. Также трансляцию будут вести на сайте и в мобильном приложении «Дом.ru TV». Чтобы ее посмотреть, абоненту необходимо авторизоваться, указав свой логин и пароль.

«Мы уже четыре года организуем онлайн-трансляции Парадов Победы из разных городов, давая возможность всем желающим приобщиться к важному событию», — отметили в пресс-службе оператора.

Также 9 мая в эфире канала «Дом.ru Гид» начнется традиционный проект «Истории Победы». Он расскажет истории из жизни участников войны и тружеников тыла. Очерки будут выходить ежедневно до 13 мая.


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