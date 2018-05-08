Пропавшую пожилую рязанку нашли в троллейбусе

Пропавшую 78-летнюю рязанку нашли в троллейбусе. Волонтеры рассказали об этом в группе «
Женщина
«Беру в прозвон, собираю информацию, фонари, батарейки… Коллеги организуют выезд, сбор экипажей, печать ориентировок, — вспоминает волонтер Римма Фролова. — Донимаем лечебные учреждения — в больницы бабуля не попадала. Наш волонтер печатает ориентировки, прибегаю к нему на работу, допечатываем ориентировки, прыгаем в машину — поехали. Дочь пропавшей бабушки обзванивает больницы. Я уговариваю ее быть дома и ждать — вдруг бабуля вернется».
Пропавшую пенсионерку искали не только в городе, но и за его пределами: она заядлая дачница. В итоге о потерявшейся женщине сообщила пассажирка троллейбуса.
«Маленькая, худенькая, с букетом сирени. Она дома! Найдена! Жива! Какое же это счастье: сообщить дочери, что ее мама жива и скоро будет дома. Спасибо огромное внимательной девушке, не пожелавшей назвать свое имя!» — написала волонтер.
Она отметила, что шанс найти пожилого человека в городе без помощи очень мал, а также попросила рязанцев быть внимательнее.