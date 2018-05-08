Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:07, 8 мая 2018 285
 0    0

Пропавшую пожилую рязанку нашли в троллейбусе

Пропавшую пожилую рязанку нашли в троллейбусе

Пропавшую 78-летнюю рязанку нашли в троллейбусе. Волонтеры рассказали об этом в группе «Liza Alert Рязань».

Женщина пропала в воскресенье, 6 мая. Ее начали искать примерно в 23:30.

«Беру в прозвон, собираю информацию, фонари, батарейки… Коллеги организуют выезд, сбор экипажей, печать ориентировок, — вспоминает волонтер Римма Фролова. — Донимаем лечебные учреждения — в больницы бабуля не попадала. Наш волонтер печатает ориентировки, прибегаю к нему на работу, допечатываем ориентировки, прыгаем в машину — поехали. Дочь пропавшей бабушки обзванивает больницы. Я уговариваю ее быть дома и ждать — вдруг бабуля вернется».

Пропавшую пенсионерку искали не только в городе, но и за его пределами: она заядлая дачница. В итоге о потерявшейся женщине сообщила пассажирка троллейбуса.

«Маленькая, худенькая, с букетом сирени. Она дома! Найдена! Жива! Какое же это счастье: сообщить дочери, что ее мама жива и скоро будет дома. Спасибо огромное внимательной девушке, не пожелавшей назвать свое имя!» — написала волонтер.

Она отметила, что шанс найти пожилого человека в городе без помощи очень мал, а также попросила рязанцев быть внимательнее.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
15:07, 8 мая 2018
Пропавшую пожилую рязанку нашли в троллейбусе
14:42, 8 мая 2018
В России испытали беспилотный КамАЗ. Видео
14:28, 8 мая 2018
В Рязань приехали делегации из городов-героев
14:19, 8 мая 2018
Прокуратура передумала закрывать «Барс на Московском» 4
13:28, 8 мая 2018
В Сапожке за хранение наркотиков оштрафовали инвалида 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Машина оборудована тремя рядами сидений и является первым семиместным внедорожником марки Volkswagen.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 62 343
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
14:32, 7 мая 2018 28 332
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
20:07, 2 мая 2018 26 379
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
20:44, 2 мая 2018 25 952
Появилось видео с места нападения на рязанского таксиста
19:42, 2 мая 2018 23 259
Рязанка украла из супермаркета «Атак» самокат. Видео
Все новости
Форум