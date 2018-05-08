На репетиции парада Победы в Рязани стало плохо одному из участников. Видео

Вечером в понедельник, 7 мая, на
На ролике видно, что молодой человек потерял сознание. Его подняли и унесли на руках.
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В Рязани замеры проб воздуха проводили у дорог, остановок и жилых массивов, в пригороде — на Лысой горе и у ЖК «Дружба».