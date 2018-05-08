Михайловский завод выплатил работникам три миллиона долга по зарплате

«Голдинский маслоэкстракционный завод» выплатил работникам более полумиллиона рублей долга по зарплате. Об этом
Завод в Михайловском районе за январь частично не выплатил зарплату сотрудникам. Кроме того, организация неоднократно останавливала работу двух отделов, но не сообщала об этом в территориальную службу занятости. Во время простоя зарплату заводчанам не начисляли и не выплачивали.
Прокурор района направил руководству предприятия представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в интересах 56 работников предприятия в мировой суд направили заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты на сумму почти в полтора миллиона рублей. Долг людям вернули
За нарушение сроков выплаты зарплаты гендиректора завода оштрафовали по части 6 статьи 5.27 КоАП.