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13:27, 8 мая 2018 428
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Михайловский завод выплатил работникам три миллиона долга по зарплате

Михайловский завод выплатил работникам три миллиона долга по зарплате

«Голдинский маслоэкстракционный завод» выплатил работникам более полумиллиона рублей долга по зарплате. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Завод в Михайловском районе за январь частично не выплатил зарплату сотрудникам. Кроме того, организация неоднократно останавливала работу двух отделов, но не сообщала об этом в территориальную службу занятости. Во время простоя зарплату заводчанам не начисляли и не выплачивали.

Прокурор района направил руководству предприятия представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в интересах 56 работников предприятия в мировой суд направили заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты на сумму почти в полтора миллиона рублей. Долг людям вернули

За нарушение сроков выплаты зарплаты гендиректора завода оштрафовали по части 6 статьи 5.27 КоАП.


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