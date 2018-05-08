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10:30, 8 мая 2018 1 036
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Двое взрослых и младенец пострадали при столкновении иномарок в Скопинском районе

Двое взрослых и младенец пострадали при столкновении иномарок в Скопинском районе

Фото: УМВД по Рязанской области

В понедельник, 7 мая, в Скопинском районе столкнулись Daewoo Nexia и Ford Mondeo. Авария произошла в 13:50 на на 287 километре трассы М-6, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 45-летний скопинец на Daewoo Nexia выполнял разворот, но не убедился в безопасности маневра. В результате в него врезался 21-летний москвич на Ford Mondeo, который двигался в попутном направлении.

Скопинца доставили в больницу с травмами, медпомощь также понадобилась двум пассажирам Daewoo Nexia — 27-летней женщине и годовалому ребенку.


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