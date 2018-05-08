Двое взрослых и младенец пострадали при столкновении иномарок в Скопинском районе

В понедельник, 7 мая, в Скопинском районе столкнулись Daewoo Nexia и Ford Mondeo. Авария произошла в 13:50 на на 287 километре трассы М-6, сообщила
По предварительной информации, 45-летний скопинец на Daewoo Nexia выполнял разворот, но не убедился в безопасности маневра. В результате в него врезался 21-летний москвич на Ford Mondeo, который двигался в попутном направлении.
Скопинца доставили в больницу с травмами, медпомощь также понадобилась двум пассажирам Daewoo Nexia — 27-летней женщине и годовалому ребенку.