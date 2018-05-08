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16:24, 8 мая 2018 482
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Двое молодежных активистов подали заявки на участие в праймериз «Единой России»

Двое молодежных активистов подали заявки на участие в праймериз «Единой России»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во вторник, 8 мая, документы для участия в праймериз «Единой России» подали руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Артем Никитин и председатель профкома студентов Рязанского радиотехнического университета Андрей Цветков.

Молодые люди принесли документы для регистрации в качестве кандидатов и рассказали о своих программах.

В беседе с журналистами Артем Никитин отметил, что выборы в гордуму — это шанс для молодежи заявить о себе и помочь в решении проблем. «Мы можем предложить свои проекты решения актуальных для жителей проблем. В частности, это будет касаться благоустройства Рязани. Писать в соцсетях и жаловаться на недостатки могут все, а выйти на улицу и решить эти проблемы, взяв ответственность, не каждый сможет», — подчеркнул он.

Никитин акцентировал внимание на проблеме благоустройства Рязани. Он отметил, что недостаточно понимать проблему. По его словам, надо показывать, что молодое поколение готово их решать — принимать участие в субботниках, высаживать новые аллеи и разбивать новые парки.

Андрей Цветков, в свою очередь, сравнил Рязань с одним большим домом и предложил всем горожанам «наводить в нем порядок и поддерживать теплоту домашнего очага». «В первую очередь, его нужно сделать более комфортным. Проект „Городская среда“ для этого и работает. Мы сможем сделать город более привлекательным как для туристов, так и для рязанцев», — сказал Цветков.

Отметим, что 11 мая пройдут первые дебаты, в Рязани для дискуссий определены три темы: увеличение продолжительности жизни, создание комфортной городской среды, единство и патриотизм общества. Участникам праймериз предстоит поучаствовать в двух дебатах и встретиться с горожанами в избирательных округах.

Для тех участников предварительного голосования, которые не достигли 35 лет и только начинают свой путь в политике, 10 и 11 мая в рамках проекта «ПолитСтартап» пройдет обучающий семинар.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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