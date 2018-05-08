Сергея Абрамова утвердили в должности главы рязанского минприроды. Об этом во вторник, 8 мая,
Ранее Абрамов
8 мая Олег Булеков досрочно
На место Булекова назначили Светлану Горячкину.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Сергея Абрамова утвердили в должности главы рязанского минприроды. Об этом во вторник, 8 мая,
Ранее Абрамов
8 мая Олег Булеков досрочно
На место Булекова назначили Светлану Горячкину.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьЛюбимов открыл Кубок Озерова в рязанской академии тенниса. Фоторепортаж
|
cледующая новость →«Рязаньавтодор» начал ремонтировать дорогу в Пронском районе
В интервью он рассказал, чего ждать от постановки.