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15:34, 8 мая 2018 474
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Абрамова утвердили в должности главы рязанского минприроды

Абрамова утвердили в должности главы рязанского минприроды

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Сергея Абрамова утвердили в должности главы рязанского минприроды. Об этом во вторник, 8 мая, сообщил сайт регионального правительства.

Ранее Абрамов исполнял обязанности руководителя ведомства.

8 мая Олег Булеков досрочно покинул пост зампреда рязанского правительства. Он стал советников губернатора.

На место Булекова назначили Светлану Горячкину.


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