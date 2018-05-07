Жители Сапожковского района пожаловались Фомину на разрушенный мост и незаконную парковку

В пятницу, 4 мая, председатель облдумы Аркадий Фомин провел личный прием граждан в Сапожковском районе. К депутату обратились не только с частными проблемами, но и вопросами общественного характера.
Надежда Копецкая из деревни Дмитриевка сообщила, что этой весной разрушился низководный мост через реку Пора и населенный пункт оказался отрезанным от большой земли. Она выразила беспокойство по поводу сроков восстановления переправы, но Фомин пообещал держать вопрос на контроле.
Галина Захарова обратилась к депутату по поводу несанкционированной парковки, которую устроили местные водители у районного дома детского творчества, общества слепых и других организациях. В ходе разговора выяснилось, что здесь необходимо благоустроить территорию и оборудовать ограждение.
Галина Захарьящева пожаловалась на проблемы протекающей вытяжной трубы на крыше многоэтажного дома, пояснив, что жители не могут добиться от управляющей компании ремонта. Фомин пообещал помочь и напомнил, что граждане сами могут не только контролировать ход работ, но и дать свою оценку их качеству.
На встречу с депутатом также пришел местный поэт Валентин Полункин. Он рассказал об издании его новой книги и вручил ее Аркадию Фомину.