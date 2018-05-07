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17:59, 7 мая 2018 969
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Жители Сапожковского района пожаловались Фомину на разрушенный мост и незаконную парковку

Жители Сапожковского района пожаловались Фомину на разрушенный мост и незаконную парковку

В пятницу, 4 мая, председатель облдумы Аркадий Фомин провел личный прием граждан в Сапожковском районе. К депутату обратились не только с частными проблемами, но и вопросами общественного характера.

Надежда Копецкая из деревни Дмитриевка сообщила, что этой весной разрушился низководный мост через реку Пора и населенный пункт оказался отрезанным от большой земли. Она выразила беспокойство по поводу сроков восстановления переправы, но Фомин пообещал держать вопрос на контроле.

Галина Захарова обратилась к депутату по поводу несанкционированной парковки, которую устроили местные водители у районного дома детского творчества, общества слепых и других организациях. В ходе разговора выяснилось, что здесь необходимо благоустроить территорию и оборудовать ограждение.

Галина Захарьящева пожаловалась на проблемы протекающей вытяжной трубы на крыше многоэтажного дома, пояснив, что жители не могут добиться от управляющей компании ремонта. Фомин пообещал помочь и напомнил, что граждане сами могут не только контролировать ход работ, но и дать свою оценку их качеству.

На встречу с депутатом также пришел местный поэт Валентин Полункин. Он рассказал об издании его новой книги и вручил ее Аркадию Фомину.


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