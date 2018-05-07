Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:06, 7 мая 2018 324
 0    0

За неделю рязанский бензин подорожал на 28 копеек, солярка — на 53

За неделю рязанский бензин подорожал на 28 копеек, солярка — на 53

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязани увеличилась на 28 копеек — до 39,18 рублей. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».

Цена АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 31 и 16 копеек (до 37,99 и 40,65 рублей) соответственно. Стоимость АИ-98, осталась неизменной — 47,19 рублей. Литр дизельного топлива подорожал на 53 копейки — до 40 рублей 14 копеек.

Регион поднялся на 12-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. АИ-98 опустился на второе место в округе, а АИ-92 поднялся на 11-е место. АИ-95 остался на 12-м месте.

По дороговизне дизтоплива область осталась на 14-м месте.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
16:06, 7 мая 2018
За неделю рязанский бензин подорожал на 28 копеек, солярка — на 53
11:53, 7 мая 2018
В Рязань завезли почтовые марки, выпущенные к инаугурации Путина
11:06, 7 мая 2018
В касимовском детсаду нашли фарш без документов
18:38, 5 мая 2018
Летом в Торговом городке будут проходить ярмарки
16:32, 4 мая 2018
«Неотакси» подарит ветеранам бесплатные поездки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Машина оборудована тремя рядами сидений и является первым семиместным внедорожником марки Volkswagen.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 61 035
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
20:07, 2 мая 2018 26 081
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
20:44, 2 мая 2018 25 678
Появилось видео с места нападения на рязанского таксиста
19:42, 2 мая 2018 23 021
Рязанка украла из супермаркета «Атак» самокат. Видео
10:31, 28 апреля 2018 19 637
В Рязани показали современную технику МЧС. Фото 4
Все новости
Форум