Средняя стоимость одного литра бензина в Рязани увеличилась на 28 копеек — до 39,18 рублей. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».
Цена АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 31 и 16 копеек (до 37,99 и 40,65 рублей) соответственно. Стоимость АИ-98, осталась неизменной — 47,19 рублей. Литр дизельного топлива подорожал на 53 копейки — до 40 рублей 14 копеек.
Регион поднялся на 12-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. АИ-98 опустился на второе место в округе, а АИ-92 поднялся на 11-е место. АИ-95 остался на 12-м месте.
По дороговизне дизтоплива область осталась на 14-м месте.