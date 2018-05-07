Вечный огонь в Рязани подготовили ко Дню Победы

Сотрудники «Рязаньгоргаза» подготовили три комплекса Вечного огня ко Дню Победы. Специалисты провели профилактические работы на системах газоснабжения мемориалов, очистили чаши от посторонних предметов и мусора, отрегулировали работу горелок.
На время работ на площади Победы огонь перенесли в специальную капсулу, после чего снова вернули в чашу.
«Газовое оборудование на мемориалах в течение года находится под постоянным нашим контролем. Для каждого газовика работа по техобслуживанию памятников — почетная обязанность, исполнение которой доверяют самым опытным работникам», — отметил начальник аварийно-диспетчерской службы «Рязаньгоргаза» Олег Сигалкин.