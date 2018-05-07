Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:28, 7 мая 2018 353
 0    0

В Рязани продлили срок замены транспортных карт для школьников и студентов

В Рязани продлили срок замены транспортных карт для школьников и студентов

В Рязани продлили срок замены транспортных карт для школьников и студентов. Информация об этом появилась на сайте АСОП.

Карты «Электронная Рязань» категорий «Школьная» и «Студенческая» будут работать не до 1 мая, а до 1 июня.

«Речь идет о предоставлении школьникам и студентам возможности закончить учебный год, сдать экзамены, пользуясь привычными транспортными картами. Поскольку экзаменационная пора выпадает на май и июнь, именно с 1 июля у учащихся школ, колледжей и высших учебных заведений появляется свободное время и они могут беспрепятственно оформить и получить транспортных карт УмКа», — отметили в городском Управлении образования.

Для замены карт «Электронная Рязань» на УмКа-карты школьники и студенты должны обратиться в свои учебные заведения. Там им бесплатно изготовят карты.

По всем вопросам рязанцы могут звонить c понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по телефону: 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный).

Отмечается, что с 1 по 10 мая для удобства горожан «горячая линия доступна в обычном режиме — по будним дням.

Ранее сообщалось, что карты «Электронная Рязань» полностью выйдут из обращения.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
16:45, 7 мая 2018
На окраине Рязани убрали «лежачих полицейских»
16:28, 7 мая 2018
В Рязани продлили срок замены транспортных карт для школьников и студентов
15:16, 7 мая 2018
В День Победы перекроют центр Рязани. Изменения движения общественного транспорта
13:27, 7 мая 2018
Во вторник в Рязани отменят одну из маршруток
12:57, 7 мая 2018
В центре Рязани временно отменят одну из остановок
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Машина оборудована тремя рядами сидений и является первым семиместным внедорожником марки Volkswagen.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 61 035
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
20:07, 2 мая 2018 26 081
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
20:44, 2 мая 2018 25 678
Появилось видео с места нападения на рязанского таксиста
19:42, 2 мая 2018 23 021
Рязанка украла из супермаркета «Атак» самокат. Видео
10:31, 28 апреля 2018 19 637
В Рязани показали современную технику МЧС. Фото 4
Все новости
Форум