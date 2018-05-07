В Рязани продлили срок замены транспортных карт для школьников и студентов. Информация об этом
Карты «Электронная Рязань» категорий «Школьная» и «Студенческая» будут работать не до 1 мая, а до 1 июня.
«Речь идет о предоставлении школьникам и студентам возможности закончить учебный год, сдать экзамены, пользуясь привычными транспортными картами. Поскольку экзаменационная пора выпадает на май и июнь, именно с 1 июля у учащихся школ, колледжей и высших учебных заведений появляется свободное время и они могут беспрепятственно оформить и получить транспортных карт УмКа», — отметили в городском Управлении образования.
Для замены карт «Электронная Рязань» на УмКа-карты школьники и студенты должны обратиться в свои учебные заведения. Там им бесплатно изготовят карты.
По всем вопросам рязанцы могут звонить c понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по телефону: 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный).
Отмечается, что с 1 по 10 мая для удобства горожан «горячая линия доступна в обычном режиме — по будним дням.
Ранее сообщалось, что карты «Электронная Рязань» полностью