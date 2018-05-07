В Рязани пьяный мотоциклист сбил пенсионера на велосипеде

В субботу, 5 мая, в Рязани столкнулись велосипедист и мотоциклист. ДТП произошло в 13:15 около дома №20 по улице Забайкальской, сообщила
По предварительной информации, 83-летний пенсионер на велосипеде ехал по обочине в сторону улицы Новой. При повороте во двор дома №20 он не уступил дорогу мотоциклу под управлением 42-летнего рязанца.
С травмами велосипедиста доставили в больницу, второму участнику ДТП оказали медпомощь на месте.
Выяснилось, что мужчина ехал на мотоцикле без «прав» и был пьян — алкотест показал 0,61 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.