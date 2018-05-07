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10:48, 7 мая 2018 456
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В Рязани пьяный мотоциклист сбил пенсионера на велосипеде

В Рязани пьяный мотоциклист сбил пенсионера на велосипеде

Фото: УМВД по Рязанской области

В субботу, 5 мая, в Рязани столкнулись велосипедист и мотоциклист. ДТП произошло в 13:15 около дома №20 по улице Забайкальской, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 83-летний пенсионер на велосипеде ехал по обочине в сторону улицы Новой. При повороте во двор дома №20 он не уступил дорогу мотоциклу под управлением 42-летнего рязанца.

С травмами велосипедиста доставили в больницу, второму участнику ДТП оказали медпомощь на месте.

Выяснилось, что мужчина ехал на мотоцикле без «прав» и был пьян — алкотест показал 0,61 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.


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