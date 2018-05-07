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10:07, 7 мая 2018 762
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В День радио Любимов пожелал рязанцам успешной работы

В День радио Любимов пожелал рязанцам успешной работы

В День радио, 7 мая, губернатор Николай Любимов поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли связи и информационных технологий, предприятий радиопромышленного комплекса и коллектив Рязанского радиотехнического университета.

По словам главы региона, радио, телевидение, интернет, мобильная и спутниковая связь прочно вошли в нашу жизнь. «Они являются неотъемлемым условием прогресса. Все это стало возможным благодаря изобретению гениального русского ученого Александра Попова, который создал беспроводную радиосистему», — отметил Любимов.

Он подчеркнул, что в сфере телекоммуникаций Рязанской области работают высокопрофессиональные специалисты. «Благодаря их труду отрасль активно развивается, растут объемы инвестиций, открываются новые возможности для оперативного обмена информацией, повышается качество госуслуг. Сегодня, когда мы переходим к масштабной цифровой трансформации региона, ответственность ученых и инженеров многократно возрастает. Мы ждем от них новых креативных проектов по цифровизации, которые будут способствовать успешному социально-экономическому развитию региона», — сказал губернатор.

Он пожелал всем работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия и успешной работы.


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