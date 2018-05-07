В День Победы перекроют центр Рязани. Изменения движения общественного транспорта

В День Победы перекроют центр Рязани. Об этом сообщил
С 9:00 до 13:30 9 мая закроют движение от площади Победы до Соборной площади. Из-за этого общественный транспорт будет ходить по измененным схемам.
Троллейбусы:
- маршруты №№1, 8, 9, 10, 16, 17 из Московского района следуют до Торгового Дома «Барс» (Московское шоссе, дом №5а) и обратно;
- маршруты №№5 В и 5н от конечной остановки «улица Строителей» следуют через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной площади и обратно;
- маршрут №2 от конечной остановки «Октябрьский городок» следует через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до остановки «Завод САМ» и далее по своему маршруту до Депо №3 и обратно;
- маршрут №3 следует от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «ЦПКО» по улицам Новая, Есенина и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный);
- маршрут №6 следует по маршруту №12.
После открытия движения по площади Победы и открытия движения в сторону Горрощи по улице Дзержинского:
- маршруты №№1, 10, 16 следуют по улице Дзержинского до остановки «Памятник Полетаеву»;
- маршрут №8 следует через улицу Дзержинского, далее по улицам Гагарина, Есенина, Новой в Дашково-Песочню и обратно;
- маршрут №5н от конечной остановки «улица Строителей» проследует по своему маршруту до Театральной площади, затем по улицам Есенина, Гагарина, Дзержинского до площади Победы и далее по своему маршруту до конечной остановки «улица Строителей»;
- маршрут №5 В следует по кольцу от конечной остановки «улица Строителей» до площади Победы по своему маршруту, далее по улицам Дзержинского, Гагарина, Стройкова, Островского до конечной остановки «улица Строителей».
Автобусы:
- маршруты №№5, 7 до Театральной площади следуют без изменений, далее по улице Есенина до площади Мичурина;
- маршрут №1 от остановки «Психбольница» следует до Театральной площади; маршрут №11 приостанавливает движение, маршрут №17 со стороны Канищева приостанавливает движение, со стороны Дашково-Песочни следует до Театральной площади;
- маршруты №№4, 13, 15, 18, 21, 24 из Московского района следуют до вокзала «Рязань-2», со стороны Театральной площади движение приостанавливается;
- маршрут №20 со стороны Мехзавода следует до улицы Дзержинского (остановка «Музучилище») и далее по Высоковольтной улице по своему маршруту, со стороны Микрорайона №1 — до площади Мичурина;
- маршрут №2 до остановки «УРТ» следует без изменений, далее по улицам Высоковольтной, Весенней (в обратном направлении по улицам Весенней, Шевченко) улице Чкалова до конечной остановки «Рязань-2»; маршрут №23 с улицы Ленинского Комсомола следует по улицам Дзержинского, Спортивной, Есенина, Театральной площади, улицам Ленина, Свободы, далее по своему маршруту;
- маршрут №16 следует до остановки «Радиоуниверситет» без изменений, далее по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина, Театральной площади, далее по своему маршруту.
Маршрутки:
- маршруты №№31, 47, 53, 68, 73, 88, 91 следуют до ТД «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь, далее — по своим маршрутам;
- маршруты №№41, 66, 75 следуют до ТД «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь — улица Ленина — улица Свободы — площадь Свободы, далее — по своим маршрутам;
- маршруты №№50, 70, 71, 80, 82, 95 следуют до ТД «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского, далее — по своим маршрутам; маршруты №87 следуют до ТД «Барс» — по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — площадь Мичурина (разворот); движение автобусов маршрутов №34, 48, 43, 90, 98 — приостанавливается;
- маршрут №57 следуют до поворота на Московское шоссе по своему маршруту, далее: вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площаль, далее — по своему маршруту; маршрут №49 следуют до площади Театральной по своему маршруту, далее: улица Есенина — Спортивная улица — улица Дзержинского — Высоковольтная улица, далее — по своему маршруту; маршрут №55 следуют до поворота на улице Дзержинского по своему маршруту, далее: улица Дзержинского (остановка «улица Стройкова») — Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь — улица Ленина — улица Свободы, далее по своему маршруту;
- маршруты №№65, 99 следуют до улицы Гагарина по своим маршрутам, далее: Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь — улица Ленина — улица Свободы, далее — по своим маршрутам;
- маршрут №77 следуют до ул улицы Чкалова (остановка «Чаеразвесочная фабрика») по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь, далее — по своему маршруту.
С 10:00 до 22:30 9 мая в связи с закрытием движения на площади Ленина организовали временную схему движения общественного транспорта.
Троллейбусы:
- маршрут №1 следует до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до остановки «площадь Мичурина» и обратно;
- маршрут №3 проследуют от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по улицам Новая, Горького, Маяковского и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный) — 2 троллейбуса;
- маршруты №5 (наружный) от конечной остановки «улица Строителей» проследуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной площади, далее по улице Есенина, площадь Мичурина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;
- маршрут №5 (внутренний) от конечной остановки «улица Строителей» следуют по улице Чкалова, Первомайскому проспекту, улице Дзержинского, далее по своему маршруту;
- движение маршрутов №6 будет закрыто;
- маршрут №8 от конечной остановки «Комбайновый Завод» следует до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, Циолковского, Новая, далее по своему маршруту;
- маршрут №10 от конечной остановки «улица Крупской» следует до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина до Театральной площади и обратно.
Автобусы:
- маршрут №№1, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23 проследует со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по Сенной улице, Семинарской улице, далее по своим маршрутам.
Маршрутки:
- №№31, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 проследуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улице Сенной, улице Семинарской, далее по своим маршрутам;
- №41 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Сенная, Семинарская, Ленина, Свободы далее по своему маршруту, при движении со стороны Торгового городка следуют по улицам Свободы, Ленина, Семинарская, Сенная, далее по своему маршруту;
- №№31, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны Театральной площади следуют по Семинарской улице, Сенной улице, далее по своим маршрутам.