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17:45, 7 мая 2018 1 041

«Старый город» представил рязанцам летнее меню

«Старый город» представил рязанцам летнее меню

Гостиничный комплекс «Старый город» представил рязанцам летнее меню.

«Традиционные блюда русской кухни в авторской обработке шеф-повара ресторана порадуют и консерваторов, и искателей новых вкусов», — отметили в ресторане «Старгород».

В новом меню окрошка на хлебном целебном квасе, грибная похлебка с блинами, мясо с чесночной свеклой, редисом и томатами, а также другие блюда.

«В жару утолить голод хочется свежими, легкими блюдами. Наше летнее меню как раз отвечает этим требованиям. Приглашаем всех в гости оценить новые блюда!» — добавили в ресторане.


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