Гостиничный комплекс «Старый город» представил рязанцам летнее меню.
«Традиционные блюда русской кухни в авторской обработке шеф-повара ресторана порадуют и консерваторов, и искателей новых вкусов», — отметили в ресторане «Старгород».
В новом меню окрошка на хлебном целебном квасе, грибная похлебка с блинами, мясо с чесночной свеклой, редисом и томатами, а также другие блюда.
«В жару утолить голод хочется свежими, легкими блюдами. Наше летнее меню как раз отвечает этим требованиям. Приглашаем всех в гости оценить новые блюда!» — добавили в ресторане.