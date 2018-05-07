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15:58, 7 мая 2018 274

Сбербанк и Центральное агентство недвижимости обсудили вопросы сотрудничества

Сбербанк и Центральное агентство недвижимости обсудили вопросы сотрудничества

В Рязани встретились директор дивизиона «Домклик» ПАО «Сбербанк» Николай Васев и гендиректора УК «Центральное агентство недвижимости» Андрей Некрасов.

«Сбербанк и ЦАН сотрудничают с 2006 года. Ровно пять лет назад агентство одним из первых в Рязани подключилось к инновационной системе дистанционной подачи заявок в Сбербанк», — рассказали в пресс-службе банка.

Васев вручил Некрасову почетную грамоту за долголетнее сотрудничество и отметил постоянное стремление Центрального агентства недвижимости к лидерству на рынке и прогрессивности.

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества агентства и Сбербанка и обозначили ключевые векторы дальнейшего развития отношений.

Андрей Некрасов, в свою очередь, провел экскурсию по агентству. Николай Васев посетил кредитный отдел ЦАН и детально рассмотрел технологию работы сотрудников отдела.


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