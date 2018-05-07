Сбербанк и Центральное агентство недвижимости обсудили вопросы сотрудничества

В Рязани встретились директор дивизиона «Домклик» ПАО «Сбербанк» Николай Васев и гендиректора УК «Центральное агентство недвижимости» Андрей Некрасов.
«Сбербанк и ЦАН сотрудничают с 2006 года. Ровно пять лет назад агентство одним из первых в Рязани подключилось к инновационной системе дистанционной подачи заявок в Сбербанк», — рассказали в пресс-службе банка.
Васев вручил Некрасову почетную грамоту за долголетнее сотрудничество и отметил постоянное стремление Центрального агентства недвижимости к лидерству на рынке и прогрессивности.
Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества агентства и Сбербанка и обозначили ключевые векторы дальнейшего развития отношений.
Андрей Некрасов, в свою очередь, провел экскурсию по агентству. Николай Васев посетил кредитный отдел ЦАН и детально рассмотрел технологию работы сотрудников отдела.