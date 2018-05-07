Рязанские власти поздравили ветеранов с Днем Победы. Фото

В понедельник, 7 мая, и.о. главы администрации города Сергей Карабасов и председатель Рязанской гордумы Владислав Фролов поздравили ветеранов и тружеников тыла с наступающим Днем Победы. Об этом
Встречу провели в областном научно-методическом центре народного творчества.
«Поздравляю вас с Днем Победы, самым главным и самым важным днем нашего народа, — сказал Сергей Карабасов, — Мы всегда будем говорить вам спасибо за возможность жить и растить детей, творить, мечтать, воплощать все задуманное в жизнь»
Он отметил, что в Великой Отечественной войне воевали более трехсот тысяч рязанцев, 387 из них стали Героями Советского Союза.
К собравшимся также обратился Владислав Фролов.
«Хочется почтить память тех, кто остался на полях сражений, кто погиб в концлагерях, умер от ран. Это тяжелейшая утрата для нашей страны, — подчеркнул глава Рязани. — От имени поколения ваших детей и внуков в очередной раз я говорю вам спасибо за Великую Победу!».
Активистов ветеранских организаций наградили за вклад в патриотическое воспитание молодежи.