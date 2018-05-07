Рязанская молодежь пробежала по Лесопарку в память о Георгии Победоносце. Фото

Рязанская молодежь пробежала по Лесопарку в память о великомученике Георгии Победоносце. Православно-патриотический спортивный праздник провели в день памяти святого, 6 мая,
У Орехового озера также провели показательные выступления военно-патриотического клуба «Сокол» и клуба «Ракета-бокс».
Праздник организовали молодежный отдел епархии и Рязанское отделение Союза десантников России.
«Для России Георгий Победоносец является знаковой фигурой, символом победы, и неслучайно для молодежного праздника был выбран день памяти этого святого, способного стать примером для подрастающего поколения», — отметили в епархии.