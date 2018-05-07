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8:47, 7 мая 2018 2 158
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Рязанская молодежь пробежала по Лесопарку в память о Георгии Победоносце. Фото

Рязанская молодежь пробежала по Лесопарку в память о Георгии Победоносце. Фото

Рязанская молодежь пробежала по Лесопарку в память о великомученике Георгии Победоносце. Православно-патриотический спортивный праздник провели в день памяти святого, 6 мая, сообщил сайт епархии.

У Орехового озера также провели показательные выступления военно-патриотического клуба «Сокол» и клуба «Ракета-бокс».

Праздник организовали молодежный отдел епархии и Рязанское отделение Союза десантников России.

«Для России Георгий Победоносец является знаковой фигурой, символом победы, и неслучайно для молодежного праздника был выбран день памяти этого святого, способного стать примером для подрастающего поколения», — отметили в епархии.


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