Рязанцев пригласили посадить дерево на аллее новорожденных

В Рязани пройдет акция «Мое первое дерево». Об этом сообщил
Акцмя, приуроченная ко Дню защиты детей, пройдет в 16 мая в 14 часов во всех районах. В ней примут участие родители детей, родившихся в 2017 году.
«Аллеи новорожденных» заложат в сквере у Дворца молодежи, в парке на улице Новаторов, сквере на улице Лермонтова и на Скобелевском бульваре.
Каждой семье, которая высадит свое «первое дерево», вручат именные памятные сертификаты.
Все желающие принять участие могут обратиться по телефону 29-78-65.