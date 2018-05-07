Путин подписал новый «майский указ» о развитии России до 2024 года

Владимир Путин подписал указ о развитии России до 2024 года. Текст опубликован на сайте президента страны.

Правительству поручили за этот срок в два раза снизить уровень бедности в стране. Ежегодно, согласно документу, должны улучшаться жилищные условия «не менее пяти миллионов семей».

К 2024 году семьи со средним достатком должны иметь возможность взять ипотеку по ставке не более 8%, объемы строительства жилья должны увеличится до 12 миллионов квадратных метров в годю

Согласно документу, средняя продолжительность жизни должна достигнуть 78 лет, к 2030 году — 80 лет.

Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Темп роста экономики должен обогнать мировой, инфляция не превышать 4%. Правительству поручили также обеспечить «глобальную конкурентоспособность российского образования», страна должна войти в десятку ведущих стран по его качеству.

Как следует из документа, Россия должна войти в пятерку мировых лидеров в области приоритетных научных исследований.

Кроме того, президент поручил повысить привлекательность работы для ведущих российских и зарубежных ученых и молодых исследователей. Необходимо ликвидировать кадровый дефицит в медорганизациях, оказывающих первую помощь.

Также он поставил задачу снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. Согласно документу, на 10% по сравнению с 2017 годом должна снизится доля дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки.

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики должен расти не менее чем на 5% в год.

Помимо этого, при формировании федерального бюджета, правительству поручили в первую очередь выделять средства на национальные программы и на их же реализацию направлять дополнительные доходы бюджета.

Указ вступает в силу с момента подписания.