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Прио-Внешторгбанк запустил акцию по потребительским кредитам со сниженными процентными ставками. Теперь при заключении договора под залог недвижимости процентная ставка начинается от 10,9% годовых (при условии ранее взятого ипотечного кредита в Прио-Внешторгбанке), а сумма кредита составляет до 3 миллионов рублей.
При этом те, кто не был до этого времени клиентом Прио-Внешторгбанка, могут рассчитывать на ставку от 11,4%.
Кредит под поручительство или залог транспортного средства выдается уже по ставке от 12,5% годовых, а заемщик может рассчитывать на сумму до 700 тысяч рублей.