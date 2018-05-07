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11:19, 7 мая 2018 154

Прио-Внешторгбанк запустил акцию по потребительским кредитам

Прио-Внешторгбанк запустил акцию по потребительским кредитам

Прио-Внешторгбанк запустил акцию по потребительским кредитам со сниженными процентными ставками. Теперь при заключении договора под залог недвижимости процентная ставка начинается от 10,9% годовых (при условии ранее взятого ипотечного кредита в Прио-Внешторгбанке), а сумма кредита составляет до 3 миллионов рублей.

При этом те, кто не был до этого времени клиентом Прио-Внешторгбанка, могут рассчитывать на ставку от 11,4%.

Кредит под поручительство или залог транспортного средства выдается уже по ставке от 12,5% годовых, а заемщик может рассчитывать на сумму до 700 тысяч рублей.

Подробнее об этом читайте, а нашем разделе «Бизнес-новости».


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