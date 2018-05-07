Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:37, 7 мая 2018 915
 0    0

На праймериз «Единой России» заявились более ста человек

На праймериз «Единой России» заявились более ста человек

Более ста человек подали заявки на участие в праймериз «Единой России» на выборах в городскую думу. Участниками предварительного голосования хотят стать представители различных сфер — студенты, врачи, социальные работники.

В пятницу, 11 мая, стартуют первые дебаты. В Рязани дискуссии пройдут по трем направлениям: увеличение продолжительности жизни, создание комфортной городской среды, единство и патриотизм общества.

Зарегистрированные участники предварительного голосования выступят по одной из предложенных тем и ответят на вопросы. Каждый из кандидатов должен принять участие не менее чем в двух дебатах. Они также встретятся с жителями в избирательных округах.

10 и 11 мая на обучающих семинарах кандидатам расскажут о психологии политического лидерства и информационной работе.

Напомним, участие в праймериз могут принять как партийные, так и беспартийные граждане гражданами России старше 18 лет, не имеющие судимости и зарубежных счетов.

Региональный оргкомитет работает на базе общественной приемной партии. Желающие стать участниками предварительного голосования «Единой России» могут подать документы до 8 мая в будние дни с 10:00 до 17:00 и в субботу с 10:00 до 14:00 по адресу: улица Горького, дом 49-а.

Вся информация по проведению предварительного голосования, списки кандидатов, их данные, расписание встреч и дебатов находятся в открытом доступе на сайте. За необходимыми разъяснениями и консультациями можно обратиться в оргкомитет или по телефону (4912) 28-43-13, 28-43-23.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Народный кандидат»
17:37, 7 мая 2018
На праймериз «Единой России» заявились более ста человек
14:02, 3 мая 2018
На праймериз «Единой России» зарегистрировали уже 62 участника 1
15:22, 29 апреля 2018
«Единая Россия» провела первый семинар в рамках проекта «ПолитСтартап»
19:19, 28 апреля 2018
Молодогвардейцы «Единой России» подали документы для участия в праймериз
20:38, 25 апреля 2018
На праймериз «Единой России» зарегистрировали еще 12 участников
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Машина оборудована тремя рядами сидений и является первым семиместным внедорожником марки Volkswagen.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 61 264
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
20:07, 2 мая 2018 26 169
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
20:44, 2 мая 2018 25 760
Появилось видео с места нападения на рязанского таксиста
19:42, 2 мая 2018 23 116
Рязанка украла из супермаркета «Атак» самокат. Видео
10:31, 28 апреля 2018 19 687
В Рязани показали современную технику МЧС. Фото 4
Все новости
Форум