На праймериз «Единой России» заявились более ста человек

Более ста человек подали заявки на участие в праймериз «Единой России» на выборах в городскую думу. Участниками предварительного голосования хотят стать представители различных сфер — студенты, врачи, социальные работники.

В пятницу, 11 мая, стартуют первые дебаты. В Рязани дискуссии пройдут по трем направлениям: увеличение продолжительности жизни, создание комфортной городской среды, единство и патриотизм общества.

Зарегистрированные участники предварительного голосования выступят по одной из предложенных тем и ответят на вопросы. Каждый из кандидатов должен принять участие не менее чем в двух дебатах. Они также встретятся с жителями в избирательных округах.

10 и 11 мая на обучающих семинарах кандидатам расскажут о психологии политического лидерства и информационной работе.

Напомним, участие в праймериз могут принять как партийные, так и беспартийные граждане гражданами России старше 18 лет, не имеющие судимости и зарубежных счетов.

Региональный оргкомитет работает на базе общественной приемной партии. Желающие стать участниками предварительного голосования «Единой России» могут подать документы до 8 мая в будние дни с 10:00 до 17:00 и в субботу с 10:00 до 14:00 по адресу: улица Горького, дом 49-а.