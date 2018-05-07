Молодые сотрудники РНПК поздравили ветеранов с Днем Победы

Перед Днем Победы молодые специалисты АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», учащиеся «Роснефть-класса» и студенты кафедры «Химическая технология органических веществ» начали выезжать на дом и поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником.
Бывшим работникам предприятия передают поздравительные открытки от имени трудового коллектива и гендиректора Владимира Абрамова. Они также получают рисунки, сделанные детьми работников, и подарочные наборы.
В ходе акции, которая продлится до 9 мая, планируют навестить 57 ветеранов и тружеников тыла.
«Преемственность поколений имеет важное значение в воспитании молодежи и жизни общества в целом, — отметил генеральный директор АО „РНПК“ Владимир Абрамов. — Среди шестидесятников — первых работников нашего завода — было много участников войны и тружеников тыла. После участия в войне им еще пришлось поднимать страну из руин, работать в тяжелых условиях. К сожалению, уходит время, редеют ряды участников тех памятных событий. Наша главная задача — не забывать о подвиге советского солдата и тружеников тыла, рассказывать своим детям и внукам об их титаническом вкладе в дело Победы, как можно раньше прививать молодежи любовь к Родине».
К 73 годовщине со дня Победы РНПК подготовила для ветеранов и тружеников тыла серию мероприятий, а 8 мая операторы технологических установок завода на высоте 54 метра водрузят флаг Победы.